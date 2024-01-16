تراجع ملحوظ | عفت نصار يهاجم أداء لاعبي منتخب مصر

انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية "الكرة المصرية في تراجع بشكل ملحوظ، واللاعبين في الدوري المصري مستواهم سيئ للغاية، وهو الأمر الذي ظهر أمام موزمبيق.. حتى المحترفين لم يقدموا مستواهم المعهود، باستثناء مصطفى محمد".

كان المنتخب الوطني الأول قد تعادل مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.