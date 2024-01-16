مفاجأة غير متوقعة.. هاني حتحوت يصدم نجم الزمالك قبل مباراة غانا

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أبرز التغييرات المرتقبة في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام مواجهة غانا عقب التعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا.

وقال هاني حتحوت، فى تصريحات تلفزيونية، "إن روي فيتوريا،ٍ يجري بعض التعديلات في مباراة غانا، بالدفع بالثنائي عمر كمال ومروان عطية بدلا من الثنائي محمد هاني وأحمد زيزو".

وأشار حتحوت إلي أنه من المتوقع أن يكون أحمد سيد زيزو نجم وسط نادي الزمالك على دكة البدلاء بعد أن بدأ مواجهة موزمبيق الأولى بشكل أساسي.



موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.