اللبيب بالإشارة يفهم.. شوقى السعيد يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتخاذ العديد من الخطوات من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك، تعليقا على جهود مجلس الزمالك في هذا الشأن: "اللبيب بالاشارة يفهم.. فاهم ياعم لبيب اسرع بقي في حل القيد".

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال الأيام المقبلة في معسكر بالإمارات يخوض خلاله بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.