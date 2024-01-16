قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا| أمهات مصر : الطلاب بحاجة للتشجيع الآن

أصدرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا اعلاميا بمناسبة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غدا في عدد من المحافظات.

قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيانها، إنه بداية من غد تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في عدد من المحافظات، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.

وأضافت: أنه في هذا التوقيت يحتاج أبناؤنا الطلاب رسائل دعم واحتواء وتشجيع من أولياء أمورهم، خاصة قبل الامتحان بساعات، مؤكدةً أن هذا سوف ينعكس بشكل كبير على ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهم وفي المجهود الذي بذلوه في المذاكرة خلال الفصل الدراسي الأول، مما سوف يحسن من أدائهم في الامتحانات .

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور النظر أنه علي أولياء الأمور قدر المستطاع، إبعاد أبنائهم عن أي توتر أو ضغوط خلال الساعات الحالية ، وتهيئة المناخ المناسب خاصة اليوم، وأيضا مراجعة الدروس الرئيسية بالمناهج لتجدد الذاكرة، مع التأكيد علي النوم الجيد للحفاظ علي انتباههم وتركيزهم، استعدادا للامتحانات غدا.

وطلبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتوجيه كلمة لأبنائهم قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وبالفعل تفاعل الاهالي مع طلبها ، وكتب اولياء الامور في التعليقات رسائل لأبنائهم قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية جاء أبرزها كالتالي :

بنتي ربنا يوفقك بكرة في أول امتحان، ويسهل عليكي الصعب ويجبر بخاطرك انتى وكل الطلاب يارب العالمين".

"ربنا معاهم ويوفقهم ويسهل عليهم الامتحانات علشان تعبهم طول السنة، ويعوضهم كل خير ويكرمهم بالتفوق إن شاء الله".

ابني حبيبي ربنا يبارك في عمرك ويفرحك ويسعد أيامك، ويجعلك من المتفوقين ويسهل عليك كل أمر عسير، انت وكل أولادنا جميعا".

ربنا يكرمهم ويجعل الصعب سهل عليه هو وجميع الطلاب، بس بصراحة الجدول وحش كل يوم امتحان كتير عليهم، والمنهج تقيل".



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية