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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يعلن ضم مدافع الزمالك رسميا

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى البنك الاهلي، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رسمياً - نادى البنك الأهلي يعلن تعاقده مع محمد عبد الغنى لاعب الزمالك السابق لمدة موسم ونصف. ⚽✍️"

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معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

 

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