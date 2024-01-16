برنامج إنتاج تقاوي الخضر يعدد أهم مواصفات الهجن الخمسة للطماطم السلكية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف أوضح خلاله الهجن الخمسة للطماطم السلكية، ومواصفاتها، والتي قد شهدها اليوم الحقلي بالفيوم ضمن برنامج إنتاج تقاوي الخضر.



وأشار الانفوجراف، إلى أن مواصفات هجن الطماطم تتناسب مع المواصفات التصديرية للطماطم السلكية، والتي تتمثل في التالي:

فيما يتعلق بالنبات، فهو نبات ذات نمو خضرى قوى، ذو عقد جيد ومتحمل ظروف الحرارة المنخفضة، كذلك يمتاز بموسم جمع طويل بداية من منتصف شهر ١٢ حتى شهر ٦، كما ان له القدرة على التجديد وذات إنتاجية عالية.

وبالنسبة للثمار، اشار الانفوجراف الى ان هجن T02 و T08 و T010 ثمار صلبة ومستديرة الشكل، وهجن T04و T05 ثمار صلبه بلحية، كما ان كافة الهجن ذات لون احمر جذاب.

وأوضح الانفوجراف أن تلك الهجن أيضا مقاومة للأمراض الفيروسية والنيماتودا، كذلك تصلح للزراعة فى الصوب والحقول المكشوفة، وان الموعد المناسب للزراعة، هو ١٤ سيتمبر، والتربة المناسبة للزراعة: ارض طينية، وارض رملية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لانتاج تقاوي الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في انتاجها واتاحتها للمزارعين باسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، فضلا عن عدد من المزارعين، ومصدرى الخضر، وأصحاب المشاتل ، فضلاً عن المختصين من وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، حيث شملت فعاليات اليوم الحقلي، الوقوف على ٥ اصناف متميزة من تقاوي الطماطم، لإحدى الشركات العالمية، تم زراعتها في حقل أحد المزارعين بمحافظة الفيوم.