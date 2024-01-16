حسام موافي يكشف عن إعجاز يحصل للمرأة بعد الولادة

قال الدكتور حسام موافي، رئيس قسم الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك تغيرات في جسم الإنسان تحدث قبل وبعد الولادة، حيث الجنين في رحم الأم لا يتنفس ولكن بعد خروجه من الرحم مباشرة تبدأ الرئة في العمل.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن عدد العظام التي توجد داخل جسم الإنسان عند الولادة 300 عظمة وعند البلوغ ينخفض العدد للثلث، وهذه من التغيرات الجسدية التي تظهر على الإنسان أيضًا، خلال مرحلة النمو.

وتابع: "المعدة لها بطانة بدونها ستتآكل ذاتيًا، وهو سبب وجد غشاء مخاطي للحماية من أحماض عملية الهضم، والقرحة تحدث نتيجة خلل في وظائف المعدة، وتؤدي إلى حدوث ثقب بها".

