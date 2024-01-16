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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هؤلاء لهم الحق في إضافة مواليد جديدة.. وحالة واحدة لفتح الباب للجميع

التموين
التموين

تساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد علي بطاقة التموين ومن هم المستحقون لإضافة المواليد ومتي ستفتح الدولة لباقي المواطنين لإضافة مواليدهم خصوصا بعد سماع حديث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين داخل قبة البرلمان اليوم.

ويجيب موقع صدي البلد عن هذه التساؤلات فيما يلى:

 

المستحقون لإضافة مواليد جديدة

وعن أبرز المستحقين لإضافة مواليد جديدة: هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدي البلد.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:

 ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات

 أن يكون  الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد

فتح لجميع المواطنين إضافة مواليد جديدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للنواب، إن الوزارة  مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام  مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي  لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.

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