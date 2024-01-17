اخبار التعليم|ظهور نتيجة الصف الرابع الإبتدائي في المدارس … و موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
20 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لاستقبال الطلاب غدا
حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، استعدادا لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة غدا الأربعاء .
المصروفات الدراسية لكليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية 2024
تنسيق الجامعات الأهلية بدأ السبت 13 يناير 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية
مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالجامعات ، يبحث الطلاب عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.
تبدأ غدا| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024
يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024 ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .
ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس
أعلنت المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .