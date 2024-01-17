عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم|ظهور نتيجة الصف الرابع الإبتدائي في المدارس … و موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

20 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لاستقبال الطلاب غدا

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، استعدادا لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة غدا الأربعاء .

المصروفات الدراسية لكليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

تنسيق الجامعات الأهلية بدأ السبت 13 يناير 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالجامعات ، يبحث الطلاب عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.

تبدأ غدا| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024  ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس

أعلنت المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

Jobs Education أحدث أخبار التعليم اخبار التعليم استقبال الطلاب الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ