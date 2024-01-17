اخبار التعليم|ظهور نتيجة الصف الرابع الإبتدائي في المدارس … و موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، استعدادا لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة غدا الأربعاء .

تنسيق الجامعات الأهلية بدأ السبت 13 يناير 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالجامعات ، يبحث الطلاب عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024 ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .

أعلنت المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .