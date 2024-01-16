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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد إجازة نصف العام الدراسي وإعلان نتيجة التيرم الأول في هذا التوقيت..طرق الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

طرق الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2024 ، انطلقت السبت 13 يناير، عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري ، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات لمدة أسبوعين

وكيل تعليم بورسعيد: عدم السماح للطالب أو الملاحظ بحيازة الموبايل وملحقاته داخل اللجان

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي وإعلان نتيجة التيرم الأول في هذا التوقيت

إجازة نصف العام 2024، يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات عن موعد إجازة نصف العام وماهي مدة الاجازة تزامنا مع اقتراب انتهاء  امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024
 

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا.. لطلاب الثانوية العامة 2024

البرامج الجديدة في الجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تثير الدهشة والإثارة بين الشباب الطموح، حيث تمثل فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والمعرفة التي تجعلهم مستعدين لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث، لذلك تواصلنا مع عدد من خبراء التعليم لمعرفة ماهي الكليات الأكثر اقبالا في عام 2022 وماهي الكليات التي لها علاقة كبيرة بسوق العمل

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير

http://academy.emis.gov.eg/

هيكل يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك اللواء مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد ،وذلك يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 .

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبنائنا في الخارج
 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً كشفت خلاله عن قرار عاجل جديد لحل أزمة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها العاجل الصادر الآن : برجاء العلم أنه عقب نهاية أيام امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، سوف يتم تفعيل لية لرفع ملفات أوراق الاجابة لامتحانات الأيام السابقة ، والتي لم يتمكن أولياء الامور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية .

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