ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس

أعلنت المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وتتولى كل مدرسة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات .

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 لإعلان النتيجة على رابط موحد لجميع المحافظات مثلما يعتقد البعض ، حيث يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في كل مدرسة وفقا لموعد انتهاء اعمال التصحيح فيها .

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية تقييم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في المهام الأدائية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام الأدائية المناسبة لميولهم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصص 35 درجة للمهام الأدائية لكل مادة، توزع كالتالي :

على التخطيط الجيد 5 درجات

على جدية العمل 5 درجات

على المنتج النهائي 25 درجة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول

يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر

يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

و شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مُوضحةً أن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وتمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ويتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام الأدائية خلال اليوم الدراسي وفقاً لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب في مادة القيم واحترام الآخر وفقاً لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم، ويشار إليها "اجتياز وعدم اجتياز"

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسم ورقم الجلوس