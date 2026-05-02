قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟
قبل ما تشتري شقة .. اعرف الحقيقة كاملة وتجنب المفاجآت القانونية
القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية
موعد ومكان جنازة سهير زكي
إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال
عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية
زيلينسكي يلجأ لـ تركيا لإجراء المفاوضات مع روسيا دون مساعدة أمريكا
مخالفات البناء | توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن تقنين الأراضي
جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر
دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة
وفاة سهير زكي بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

على صالح يكتب: اغتيال أكبر رئيس في العالم.. هل تنجح المحاولة الخامسة ؟

الكاتب الصحفي علي صالح
الكاتب الصحفي علي صالح

في مدينةٍ لا تنام، حيث تُضاء الواجهات أكثر مما تُضاء الحقائق، تتسلل الحكايات الكبرى من بين فجواتٍ صغيرة لا يراها أحد… إلا بعد 
فوات الأوان. هناك، في قلب مشهدٍ يُفترض أنه الأكثر تحصينًا على وجه الأرض، تُطرح أسئلة لا تتعلق بواقعة بعينها، بقدر ما تمسّ فكرة “الأمان” نفسها: هل هو حقيقة صلبة، أم مجرد وهمٍ مُتقن الإخراج؟

الرواية التي تتردد أصداؤها “محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض” .. لا تُقرأ كخبر عابر، بل كمرآة تعكس تناقضًا عميقًا بين الصورة الذهنية والمشهد الواقعي.

فمن جهة، هناك منظومة أمنية تُقدَّم للعالم باعتبارها النموذج الأعلى في الحماية والانضباط، ومن جهة أخرى، تظهر ثغرات تفتح الباب أمام احتمالات لم تكن واردة في الحسابات التقليدية.

في التحليل العلمي لمفهوم الأمن، لا يُقاس النجاح بغياب الخطر، بل بقدرة النظام على التنبؤ به ومنعه قبل أن يتشكل. وهنا يكمن جوهر الإشكال: حين يتحول رد الفعل إلى بديل عن الفعل الاستباقي، تصبح المنظومة عرضة لما يُعرف في الدراسات الأمنية بـ”الاختراق الناعم” -  ذلك النوع من التهديدات الذي لا يعتمد على القوة بقدر ما يستغل التراخي أو الثقة الزائدة.

المفارقة اللافتة أن التاريخ السياسي الأمريكي ذاته يحمل نماذج متكررة تُظهر أن الخطر لا يأتي دائمًا من الخارج، بل قد ينبع من الداخل، من أفراد لا يبدون في ظاهرهم أي ملامح تهديد. وهنا تتقاطع السياسة مع علم النفس، حيث يُطرح تساؤل جوهري: هل يمكن التنبؤ بالسلوك الفردي في مجتمعات مفتوحة، أم أن هامش المفاجأة سيظل دائمًا حاضرًا؟

في الأدبيات الأمنية، يُعرف هذا التحدي بمعضلة “التوازن بين الحرية والحماية”. فكلما توسعت دائرة الحماية، تقلصت مساحة الحرية، والعكس صحيح. لذلك، فإن أي نظام ديمقراطي يظل عالقًا في معادلة معقدة: كيف يحمي دون أن يُقيّد؟ وكيف يراقب دون أن ينتهك؟

اللافت في هذه السردية ليس فقط ما حدث، بل ما كشفه من فجوة بين “التصور السينمائي” و”الواقع المؤسسي”. فالصورة التي رُسّخت عبر عقود من الإعلام والترفيه عن أجهزة لا تُخترق، تصطدم أحيانًا بوقائع تشير إلى أن الكمال الأمني مجرد فرضية نظرية، لا تتحقق بالكامل على الأرض.

فحوادث اغتيال رؤساء الولايات المتحدة، لا يمكن قراءة مثل هذه الوقائع بمعزل عن سياقها الأوسع: مجتمع متوتر، استقطاب سياسي حاد، وثقة تتآكل تدريجيًا في المؤسسات. وفي مثل هذا المناخ، لا تكون الحوادث مجرد أحداث منفصلة، بل إشارات ضمن نمط أكبر يستحق التأمل.

ربما السؤال الأهم ليس “كيف حدث ذلك؟”، بل “ماذا يعني أن يحدث أصلًا؟”. لأن الإجابة هنا لا تتعلق بمكان أو زمان، بل بفكرة الأمن نفسها… حين تتحول من يقينٍ مطلق إلى احتمالٍ قابل للنقاش.

إذا كان المشهد في بدايته يبدو كخللٍ عابر في منظومةٍ معقدة، فإن التعمق في تفاصيله يكشف طبقاتٍ أكثر تعقيدًا، كأننا أمام رواية تتداخل فيها الوقائع مع الأسئلة، والحقائق مع التأويلات. فالحكاية، كما تُروى، لا تقف عند لحظةٍ واحدة، بل تمتد كخيطٍ زمني يحمل في طياته تكرارًا لافتًا لنمطٍ يصعب تجاهله.

في فصلٍ سابق من هذا المشهد، تُستعاد ذاكرة حادثةٍ جرت في إحدى الولايات الأمريكية خلال عام 2024، حيث دوّى صوت إطلاق نار في تجمعٍ انتخابي، تاركًا أثرًا ماديًا محدودًا لكنه فتح بابًا واسعًا للجدل. هناك من رأى في الواقعة محاولة حقيقية، بينما ذهب آخرون إلى تفسيرها ضمن سياق “توظيف الحدث سياسيًا”. وبين الرأيين، بقيت الحقيقة محاطة بطبقة كثيفة من الشك.

ثم تتكرر الظلال في مكانٍ آخر؛ نادٍ هادئ تحيط به الأشجار، يتحول فجأة إلى مسرح توتر. شخصٌ يختبئ، ترصد حركته أعين يقظة، وتُحبط محاولة قبل أن تكتمل. هنا يبدو النظام الأمني أكثر تماسُكًا، أكثر قدرة على الاستباق. لكن هذا النجاح لا يُلغي السؤال: لماذا تتكرر المحاولات أصلًا؟

وفي مشهد ثالث، تتقدم الجرأة خطوة أبعد. موقع خاص، يفترض أنه أكثر الأماكن تحصينًا، يشهد اختراقًا يُنهيه الاشتباك سريعًا. وكأن الرسالة الضمنية تتشكل: المسألة ليست في مكان الحادث، بل في إمكانية حدوثه.

وعند هذه النقطة، يتغير الإيقاع. الرواية لا تعدو مجرد تسلسل أحداث، بل تتحول إلى دراسة في السلوك البشري. الشخصية المحورية في هذه الحكاية، كما تُوصف، لا تحمل ملامح النمط التقليدي للجريمة. خلفية أكاديمية متقدمة، إنجازات علمية، حياة تبدو مستقرة. هنا يتدخل علم النفس الجنائي ليطرح فرضياته: هل يمكن أن يتحول “العادي” إلى “استثنائي” تحت ضغطٍ معين؟ وهل الدوافع الفردية كافية لتفسير فعلٍ بهذا الحجم؟

وتظهر تفاصيل أخرى تزيد المشهد تعقيدًا: نشاطات سابقة في احتجاجات سياسية، محاولات لتعلم مهارات جديدة، رسائل مكتوبة تعكس غضبًا أو قناعة ما. كلها إشارات، لكنها لا ترتقي وحدها إلى تفسيرٍ قاطع. إنها أشبه بقطع أحجية، تكتمل صورتها فقط عند وضعها ضمن سياق أوسع.

وفي قلب هذا السياق، تبرز المؤسسة الأمنية كطرفٍ رئيسي في المعادلة. شهادات خبراء سابقين تشير إلى معضلة مزمنة: كيف يمكن تأمين شخصية عامة في فضاء مفتوح دون تحويله إلى منطقة مغلقة بالكامل؟ الفنادق، القاعات العامة، الأماكن المشتركة… كلها تمثل تحديًا حقيقيًا، حيث تتقاطع خصوصية الأفراد مع متطلبات الحماية.

هنا يظهر مفهوم “الاختراق التدريجي”؛ إدخال العناصر على مراحل، استغلال الفجوات الصغيرة، التحرك ضمن المساحات الرمادية التي لا تخضع لرقابة كاملة. إنه ليس هجومًا مباشرًا بقدر ما هو تسلل ذكي، يعتمد على الزمن أكثر من القوة.

وعند مقارنة هذه الوقائع بسجل التاريخ السياسي الأمريكي، تتضح صورة أوسع: أربع حوادث اغتيال ناجحة لرؤساء أمريكان، وسلسلة من المحاولات الفاشلة التي نجت منها شخصيات رئاسية في عهود أخرى، طالت منهم 7 رؤساء لكنهم نجوا فعليا منها كلهم رغم تفاوت اصابات بعضهم.. النمط واحد: الخطر لا يختفي، بل يتغير شكله.

في النهاية، لا تبدو الحكاية مجرد سلسلة من الأحداث، بل اختبارًا مستمرًا لفكرة الأمن نفسها. فكل واقعة، مهما بدت معزولة، تضيف سطرًا جديدًا في معادلة معقدة لا تقبل الحلول النهائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

الاهلي

الدردير: الأهلي حتى لو صعد ثالث ممكن يروح دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

كلوب

أوليفر كان يشكك في ملاءمة كلوب لريال مدريد .. النجوم قد تعرقل فلسفته

بالصور

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد