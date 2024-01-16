20 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لاستقبال الطلاب غدا

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، استعدادا لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة غدا الأربعاء .

وتم الالتزام في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة بكافة التعليمات الصادرة من مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والتي شددت على ضرورة :

تعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

التأكد من سلامة الأنوار

التأكد من سلامة الأثاث

التأكد من مناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة

مراعاة التباعد بين المقاعد في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الاجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير : الدراسات الاجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات



لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024