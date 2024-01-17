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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون التعامل مع موظفين.. استخرج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية|اعرف الطريقة

خدمات الأحوال المدنية
خدمات الأحوال المدنية

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد  خدمة كيفية استخراج  شهادة ميلاد، من ماكينات الاحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهاً .

أماكن ماكينات استخراج شهادة الميلاد

حددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى وهى:

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج  شهادة الميلاد.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من دقيقة واحدة.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

الاحوال المدنية استخراج شهادة الميلاد الخدمات المميكنة الماكينات الذكية استخراج الأوراق الثبوتية

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