«التربية الإيجابية وبناء شخصية الطفل».. ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد.. صور

عقد مركز إعلام الخارجة أمس الثلاثاء ندوة تحت عنوان «أسرتك ثروتك» وحاضر فيها الدكتورة نجوى واعر - أستاذ علم النفس ووكيلة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعماد عبداللاه آدم - مدير مكتب الطفولة والأمومة بالوادى الجديد وهند محمد عبد الخالق الاخصائي الاجتماعى بمكتب الأمومة والطفولة .

وأدار اللقاء غادة بصيط محمد، مسئول الإعلام السكاني وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك ثروتك).



وافتتح اللقاء مدير مركز الاعلام أزهار عبدالعزيز محمد وأكدت على أن قطاع الإعلام الداخلى يقوم بدور هام فى نشر الثقافة والوعى وأوضحت أن الحملة الإعلامية تستمر حتى نهاية شهر فبراير القادم وتهدف إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته لبناء المجتمع .

ومن جانبها عرفت د. نجوى مفهوم التربية الإيجابية حيث إنها تركز على السلوك الحسن للطفل فتبدأ التربية الإيجابية منذ الحمل وتستمر حتى 18 سنة وأوضحت أن عناصر التربية الإيجابية متعددة منها أن الأم والأب لابد ان يكونا قدوة للطفل لأنه دائم التقليد كما تشمل عدم رفع الصوت وأيضا تشجيع الطفل على السلوك الحسن والانصات الجيد والمكافأة وعدم عقد المقارنات بين الاخوة والأقران وعدم التفضيل بين الأبناء أما عن عقاب الطفل اذا سلك سلوكا سيئا فلا بد من الاستماع الجيد قبل أن يتم عقاب الطفل والبحث معه عن السبب والحل دون توبيخ .

وفى حديثه عن دور مكاتب الطفولة والأمومة فى حماية الطفل أوضح عماد عبداللاه أن حماية الطفل من خلال قانون الطفل الذى نص على أن ينشأ الطفل فى كنف أسرة حتى يلقى الرعاية الكاملة وكذا تعليم الطفل حتى المرحلة الإعدادية وعن عمالة الطفل فإن القانون وضع لها مجموعة من الشروط كما أوضح الدور الذى يقوم به المكتب حال تلقى الشكاوى ثم ذكرت هند محمد عبدالخالق أن خط نجدة الطفل 16000 يتلقى أى بلاغات على مدار الساعة لأى مشكلة يتعرض لها فى المنزل أو المدرسة الطفل مثل التنمر أو العنف المدرسى والأسرى أو استخدام الطفل فى التسول كما أكدت أن البيانات والتعامل مع البلاغ يكون فى سرية تامة .



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