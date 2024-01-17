داعيًا لهزيمة بايدن.. ترامب: فوزي في أيوا الأكبر في تاريخ الجمهوريين

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن فوزه في ولاية أيوا هو الأكبر في تاريخ الحزب الجمهوري.

جاء ذلك خلال كلمة له تجمع انتخابي حاشد في أتكينسون بولاية نيو هامبشاير بعد يوم من فوزه على معارضيه من الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وأضاف "يؤسفني أن بلادنا ليست في أحسن الأحوال هذه الأيام"، داعيًا مناصريه إلى تسخير جميع الموارد لهزيمة الرئيس جو بايدن الفاسد والراديكاليين.

ووصف المرشحة الرئاسية الجمهورية هيلي بأنها ليست "بالمرشحة العظيمة".

وكان ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024، أعرب في وقت سابق، عن شعوره "بالارتياح" بشأن فوزه المتوقع في ولاية أيوا، واصفا إياه بأنه "شرف عظيم".

وقال دونالد ترامب، لـ بروك سينجمان، من قناة "فوكس نيوز"، فور فوزه على منافسيه: 'أشعر أنني بحالة جيدة'.

وأضاف "يشرفني كثيرًا هذه النتيجة المبكرة.. إنه لشرف عظيم أن يعلنوا، بعد دقائق، أنني فزت – في مواجهة منافسة ذات مصداقية كبيرة – منافسة رائعة، في الواقع … إنه شيء هائل وشعور هائل".