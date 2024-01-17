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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسابيح دياب.. أول سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم ترد على انتقادات واجهتها

تسابيح دياب.. أول
تسابيح دياب.. أول سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم

ردت الشابة السودانية، تسابيح دياب التي اعتلت منصة المنافسات نصف النهائية لمسابقة ملكة جمال العالم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، مساء السبت مع 70 حسناء من بلدان مختلفة على الانتقادات التي طالتها على مدار الساعات القليلة الماضية. 

قالت تسابيح دياب، البالغة من العمر 28 عاما، إن احترام عادات وتقاليد بلدها والفوز بقلوب الناس أهم عندها من اللقب، موضحة: "اخترت ملابس تغطي جسمي وحرصت على أن أعكس صورة جديدة طعمها ثقافه عربية وعادات وتقاليد من قلب إفريقيا".

أضافت الشابة السودانية: "ظهرت على المسرح بشخصيتي وروحي من غير تزييف ولم أظهر تفاصيل جسمي في فقره لبس السباحة وكنت الأقل لفتا للنظر بين باقي السبعين متسابقة ورغم ذلك دخلت في تصنيف أفضل 10 ملابس سباحة".

سوانية 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الأسابيع الماضية جدلا كبيرا حول مشاركة تسابيح في هذه المسابقة، وفقًَا لما نقلته شبكة “سكا نيوز” عربية، اليوم الأربعاء. 

وفي حين عبّر كثيرون عن دعمهم لها، انتقدها البعض من زاوية العادات والتقاليد، وربط آخرون انتقاداتهم لمشاركتها بمشاهد الموت والمعاناة التي يعيشها السودانيون بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل. 

وظلت تسابيح تؤكد حرصها على الظهور بطريقة تشرف السودانيين، حيث أوضحت في صفحتها على "فيسبوك": "خليكم عارفين أنا عمري لن أعمل شيئا ضد العادات والتقاليد السودانية حتى إذا اضطررت للتخلي عن المسابقة. أهم شي الفوز بقلوبكم".

وردّت تسابيح على من ينتقدونها بسبب تزامن مشاركتها مع الظروف الحالية التي تعيشها بلادها بالقول "أشعر بكل فخر أني قادرة على رفع علم بلادي عاليا أمام العالم. هذا الإنجاز ليس لي إنما للسودان، وهو خطوة لتسليط الضوء على ما يحدث هناك".

 

 

 

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