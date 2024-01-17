يطوي قميصا!.. لن تصدق ماذا يفعل أحدث روبوت في تسلا

نشر الملياردير إيلون ماسك فيديو على حسابه في موقع “إكس” يظهر أحدث روبوتات شركته "تسلا" وهو يقوم بمهمة غير متوقعة حيث كان يطوي فيها قميصاً!



أظهر فيديو نشره الملياردير قدرة الروبوت "أوبتمس" وهو نموذج أولي للروبوتات التي تقوم شركة "تسلا" بتطويرها على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة.

روبوتات

يذكر أن أوبتمس يهدف إلى مواكبة سمات البشر، والقيام بالمهام المملة التي لا يرغب البشر في القيام بها، ككي وطي الملابس والذهاب لشراء الاحتياجات من السوبر ماركت.

ومن المفترض بعد التطوير أن يملك هذا الروبوت في نسخته الجديدة بعض القدرات الجسدية، مثل إمكانية تحريك جميع أصابعه بصورة كاملة، وتحريك إصبع الإبهام، ليتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.

وعرضت "تسلا" قد عرضت من قبل مقاطع فيديو للروبوت أثناء أدائه بعض المهام البسيطة، مثل: حمل الصناديق وري النباتات.

https://twitter.com/elonmusk/status/1746964887949934958