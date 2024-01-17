«بنت المُتحرش» بمعرض الكتاب.. ميادة عابدين ترصد مأساة 7 فتيات مع آبائهن

تشارك الكاتبة ميادة عابدين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتاب جديد بعنوان «بنت المُتحرش» يناقش قضية اجتماعية وهي التحرش من زاوية جديدة ومختلفة وهي زاوية الأب المتحرش.

وتدور أحداث الكتاب حول حكايات لـ 7 فتيات في أعمار مختلفة، يكتشفن أنهن بنات لآباء مُتحرشين، وما يلي ذلك من صدامات لهن، وكيف يتحولن إلى متهمات بجريمة لم يرتكبهن، بعد أن كان الأب بالنسبة لهن السند والأمان والحماية “كما تدين تدان”.

ويغوص الكتاب في التغيرات التي تطرأ في علاقة هذه الفتيات بآبائهن، وما يتبعه من توتر.

وعمد الكتاب على تقديم نماذج مختلفة من ردود الفعل للفتيات السبعة، فلكل واحدة منهن طريقة مختلفة في تعاطيها مع أزمتها المزدوجة داخل المنزل، وخارجه في مواجهة المجتمع.

ولم تكن الفتيات، التي ناقش الكتاب أزماتهن، ضحايا لآباء متحرشين فقط، لكنهن عانين أيضًا من التحرش في مواقف وظروف مختلفة أفقدت الفتيات السبعة الثقة في المجتمع ككل.

كما يعرض الكتاب أيضًا دور زوجات المُتحرش وما يتعرضن له من أذى نفسي وتقبل وإهانة، كما يلفت الانتباه إلى ما تعانيه الفتيات من نظرة المجتمع ما يزيد من أزماتهن النفسية.

كتاب “بنت المُتحرش” صدر حديثًا عن دار عين حورس للطباعة والنشر والترجمة ويعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

ويُعرض للكاتبة أيضًا عدد من المؤلفات السابقة من الكتب منها "كتاب المفاجيع"، "طلق مراتك تحبها أكثر"، "يستاهلوا الدبـ ـح".