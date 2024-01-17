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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

أسباب غير متوقعة
أسباب غير متوقعة وراء ظهور ترهلات الجلد

قد تحدث ترهلات الجلد، بسبب زيادة الوزن وخسارته بدون ممارسة الرياضة، وهناك العديد من النصائح التب يمكن أن تجنبك الإصابة بـ ترهلات الجلد.

 

أسباب غير متوقعة وراء ظهور ترهلات الجلد

 

وقال الدكنور معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية والعلاجية، انه النساء بالأخص أكثر عرضة لترهلات الجلد، والتي تظهر تحديدا بعد التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، مما يجعلهم يشعرون بالقلق من كيفية أخفاؤه والتخلص منه.

 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، بأن أبرز الأسباب التي تؤدي لظهور ترهلات الجلد، وتشمل ما يلي؛

 

أسباب غير متوقعة وراء ظهور ترهلات الجلد

 

- النزول السريع في الوزن؛ سواء بسبب اتباع حميات غذائية صارمة وغير متوازنة، او بسبب النزول السريع في الوزن عقب إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة.

-  الحمل والولادة، أو التقدم في العمر.

- عدم ممارسة الرياضة بانتظام بجانب النظام الغذائي المتوازن.

- أسباب وراثية أو مرضية، وغالبا ما يكون الترهل في البطن والذراعين والأرداف.

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