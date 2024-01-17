معجنات لبنانية شهية.. طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

تعتبر طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق، من المعجنات اللبنانية السهلة واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات، ويمكن تقديمها على الفطور أو بجانب الوجبات الرئيسية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق، وهي من الوصفات اللبنانية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

مقادير طريقة عمل فطائر اللبنة :

1 كوب لبنة

1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

1 ملعقة كبيرة سماق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق :

_ نحضر الحشوة بخلط اللبنة والنعناع، الزيت والسماق جيداً.

_ نأخذ مقداراً مناسباً بحجم البيضة من العجين، ونفرده بالشوبك (المرقاق) ليصبح بسماكة ½ سم.

_ نوزع الحشو في المنتصف بمقدار ملعقة كبيرة، ونغلقه بالشكل المرغوب ونرتبه في صينية الفرن.

_ نخبزه في فرن حار بدرجة 180 درجة مئوية حتى النضوج التام، ثم نقوم بتحمير فطائر اللبنة، ونقدمه.