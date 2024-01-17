علاج سريع لقلة الرزق وكثرة الهموم.. نصائح مجربة تكتب بماء الذهب

لا تخلو حياة البشر من الهموم والضيق والفرح والحزن ، وهذه هي فطرة الحياة التي فطر الله الناس عليها ، وقد أبلغنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، بـ كيفية التخلص من الهموم ، والخروج من الضيق ، وكذلك إذا توالت الأفراح .

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موجها حديثه لكل شخص مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، بأنه إذا تكالبت عليك الهموم ، فعليك بالحوقلة “ لاحول ولا قوة إلا بالله ” فلها سر عجيب في تفريج الهم والكرب.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ناصحا الجميع ، قائلا: من استبطأ الرزق، أو يحتاج إلى التوسعة في الرزق؛ فعليه بالاستغفار، لقوله تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ).

وتابع: هناك من ينعم بالاستقرار ورغد العيش، وأنصح هذا الشخص بالحمد وشكر الله ، سواء بالذكر أو التصدق ومساعدة الفقير والمسكين ، وصلة الرحم .

دعاء للرزق مستجاب

اللهم قدر لي الرزق والخير والغنى والستر والصبر على البلاء يا قادر يا قدير.

-اللهم لا كرم إلا كرمك ولا مغفرة إلا مغفرتك فلا إله إلا أنت وأنت العالم بحالنا فبدله لنا إلى أفضل حال واقض الدين يا قاضي الحاجات.

رب هب لي من الرزق ما يكفيني. ومن الفرح ما يسعد قلبي. ومن الرحمة ما يدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

ربنا إننا أمنا بك وبنبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فارزقنا جنتك وكل ما يقرب إليها من قول وعمل.

دعاء الرزق في الصباح

للهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

« اللهم ارزقني علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت».

«اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

« اللهم رزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».