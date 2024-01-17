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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق القافلة الشاملة "ستر وعافية" بأسوان

الثوافل بأسوان
الثوافل بأسوان

تنطلق اليوم فى محافظة أسوان القافلة الشاملة "ستر وعافية" فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل المشاركة المجتمعية من كل قوى المجتمع لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجاً، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وتستهدف القافلة المواطنين بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو، بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم"، لتقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف. 

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ستر وعافية 

وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الاقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وآخر لبرنامج ملهم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال. 

 

 

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