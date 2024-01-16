جامعة أسوان تناقش تنظيم مؤتمر شباب الباحثين لدورته الثالثة

عقد اليوم الثلاثاء مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

افتتح أعمال المجلس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالترحيب بالحضور ثم التصديق علي محضر الجلسة السابقة وكما المجلس بمناقشة عدد من الموضوعات المختصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث من تشكيل لجان وإشراف وقيد للباحثين المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة بمختلف الكليات ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

مؤتمر شباب

وقدم الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،مقترح لتفعيل وادراج مقررات دراسية لطلاب الدراسات العليا خاصة بالتغيرات المناخية ومجابهتا في إطار اهتمام الدولة بقضايا التغيرات المناخية التي كانت أثرها السلبي علي مختلف دول العالم.

وأكد "عرابي" علي إعادة تنظيم مؤتمر شباب الباحثين فى دورته الثالثه لتشجيع وحث شباب الباحثين بالجامعة على النشر العلمى والدولى من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والعمل علي ربطها بقضايا المجتمع المدني والبيئة المحيطة وعرض وكلاء الكليات خلال المجلس عدة مقترحات لتطوير المؤتمر بجعله مؤتمر إقليمي يضم جامعات جنوب الصعيد .

كما ناقش المجلس كيفية ميكنة المكتبات بالكليات وبدء العمل فى رقمنتها واستكمال مستودع الاجهزه العلمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية وجهات الشراكة في مختلف المجالات وخاصة منظومة البحث العلمي.