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حوادث

بيسرقوا أموال عملاء البنوك.. سقوط عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على ( 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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