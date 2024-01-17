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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. محافظ الجيزة يشدد على توفير الجو الملائم للطلاب

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

 

جاء ذلك خلال جولة محافظ الجيزة التفقدية، للجان امتحانات الشهادة الاعدادية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية. 

 

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات وتوافر جميع التسهيلات، إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب. 
 

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب. 
 

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس ( العجوزة الثانوية الإعدادية للبنات بحى العجوزة ) و ( هشام شتا الإعدادية بنات ) بحى العمرانية. 
 

وحرص المحافظ علي متابعه موقف الأحياء والمراكز والمدن والخاص بتمهيد محيط اللجان ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين مشددا علي الوحدات المحلية بضرورة منع أية مصادر للضوضاء او تجمعات القمامة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.
 

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم و خالد عبدالغنى مدير مديرية الشئون الصحية وإيناس شوقى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالجيزة وياسر سامى رئيس حى العجوزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبدوى علام رئيس مجلس الأباء والأمناء بالجيزة وعبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

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