سفير الصين بالقاهرة: مصر حققت إنجازات كبيرة خلال حكم الرئيس السيسي

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، إن هناك تنسيق مشترك بين القاهرة وبكين حول العديد من القضايا،لافتا إلي أن الصين ودول أفريقيا لديها صداقة وأخوة كبيرة صداقة عميقة وعلاقة متينة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة حول النتائج المثمرة لزيارة وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني لمصر ،والعلاقات الصينية المصرية .



وأضاف ليتشيانغ أن الصين تقف مع البلدان النامية وأفريقيا حيث تعد هذه القارة هى الواجهة الأولي لزيارات وزير الخارجية الصيني خلال عام 2024.

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة إن عام 2024 شهد العديد من المناسبات أهمها إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب الرئاسة حققت مصر انجازات و وضع مستقر اجتماعيا واقتصاديا علي جميع الأصعدة.

وأوضح ليتشيانغ خلال المؤتمر الصحفي إن العلاقات بين البلدين حققت قفزات كبيرة جدا كما أن العلاقات المصرية الصينية شهدت عصرا ذهبيا خلال تولي الرئيس السيسي الرئاسية.



ولفت السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ إن اختيار مصر الواجهة الأولي لزيارته يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.