تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024| حدود القبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.. أبرز النصائح الهامة للطلاب قبل التقديم

خبراء التعليم:

الحد الأدنى والإجراءات المعتمدة في التسجيل

النسب المطلوبة للقبول وتفاصيل الفترة الزمنية للتقديم

سهولة عملية التقديم لتشجيع الراغبين في الالتحاق

انفتاح في بعض التخصصات لتلبية احتياجات الطلاب

الجامعات الأهلية محرك قوي لتحسين المشهد التعليمي في مصر

الجامعات الاهلية تحقق التميز وتوفر تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل

دور الجامعات في تقديم تخصصات تعكس التطورات في العلوم والتكنولوجيا

مساهمة الجامعات الأهلية في تجاوز التحديات الراهنة

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وتعد الجامعات الأهلية تجربة جديدة في مجال التعليم العالي في مصر، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا في فترة وجيزة، وحرصت الوزارة علي تنوع البرامج الدراسية الموجودة في تلك الجامعات وأن تكون موافقة لما يتطلبه سوق العمل، وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليمياً وعالمياً.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد أراء خبراء التعليم حول الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وأبرز النصائح الهامة للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني، وتوقع الخبراء أن تلعب الجامعات الأهلية دورًا مهمًا في تطوير التعليم العالي في مصر، وتزويد الشباب المصريين بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، موضحًا أن هذة الخطوة تهدف إلى توفير الفرص التعليمية للشباب وتشجيع رغبتهم في تحقيق التعليم الجامعي.

التقديم والقبول

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن عملية القبول ستتم وفقًا للشروط المحددة في الترم الأول، حيث يتعين على الطلاب تحقيق الحدود الدنيا المطلوبة للالتحاق بالجامعة، وتتم عملية التقديم بنفس الطريقة المعتمدة في التقديم المباشر إلى الجامعات.

فترة التقديم

وأشار الدكتور معوض الخولي، إلى أن عملية التقديم بدأت اعتبارًا من اليوم السبت، 13 يناير، وتمتد لمدة أسبوعين، مما يتيح للطلاب الفرصة لتقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة.

الكليات المتاحة

ولفت رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إلى أن هناك أماكن محددة متاحة في بعض الكليات، وتشمل كلية المعاملات القانونية الدولية (كلية القانون) وكلية الأعمال فقط، ولا يوجد أماكن في باقي الكليات، موضحًا أن هناك توجيه للطلاب الراغبين حول الكليات المتاحة لهم.

طريقة التسجيل

وصرح الدكتور الخولي، إلى أن هناك رابطًا محددًا على الإنترنت لتسهيل عملية التسجيل، مؤكدًا علي الطلاب اتباع الإجراءات المعتمدة لضمان نجاح عملية التقديم والتسجيل.

وأعلن رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن حدود القبول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، موضحًا أنه في إطار جهود الجامعة لتوسيع الفرص التعليمية، فإن الجامعة ستفتح باب التحويلات في جميع الكليات.

حدود القبول

وأضاف الدكتور الخولي، أنه تم وضع الحد الأدنى للقبول في الكليتين، حيث يبلغ 53% في شهادة الثانوية العامة، وتتفاوت النسب حسب السنة الدراسية للحاصلين على الثانوية، حيث يجب أن تكون نسبة 58% للشهادة الثانوية المعادلة للحاصلين على الثانوية 2023، والحد الأدنى للحاصلين على الثانوية 2022 هو 55%، بينما يجب أن تكون النسبة 60% للشهادات المعادلة لسنة 2022.

موعد التحويل

ونوة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بأن الجامعة تستعد لفتح باب التحويلات في جميع الكليات اعتبارًا من 15 يوليو حتى 15 أغسطس 2024، وسيتم تحديد الضوابط والقواعد التي سيتم اعتمادها لعملية التحويل بواسطة مجلس الجامعات الأهلية.

وأوضح الدكتور معوض، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لتوفير فرص تعليمية متنوعة وشاملة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعة والاستمرار في رحلتهم الأكاديمية بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، وتوفير تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.

وقال رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة تعمل علي تحقق التميز والريادة على مستوى الخريجين وتعظم قدراتهم في الانتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في إيجاد حلول مبتكرة وبالتالي تساعدهم على تحقيق النجاح المستدام والمتطور؛ ليكون هدفها خريجا قادرا على مواكبة العصر ومن ثم تحقيق تحقيق إنجازات غير متوقفة طيلة حياته المهنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات الأهلية في تحسين جودة التعليم وخلق بيئة منافسة شريفة، موضحًا أن تلك الجامعات، التي تعتبر روافدًا حديثة ومتميزة في ميدان التعليم العالي، تسعى جاهدة لتطوير برامجها الدراسية وتقديم تعليم عالي المستوى بمستويات دولية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

أكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات الأهلية تلعب دورًا حيويًا في تحسين المشهد التعليمي في مصر، وتوفير فرص تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، البحث عن الجامعة التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم البيئة المثلى لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

التطور السريع في مجال التعليم العالي

وقال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنة في ظل التطور السريع في مجال التعليم العالي، تلعب الجامعات الأهلية دورًا حيويًا في تحسين مستوى التعليم وتجاوز التحديات، ويظهر الالتزام برفع مستوى الجودة والتميز الأكاديمي لتلك الجامعات، هو أمر يعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع بشكل عام.

رفع جودة التعليم

وأوضح أن الجامعات الأهلية تلعب دورًا فعالًا في رفع جودة التعليم في البلاد، من خلال التركيز على التحديث المستمر للبرامج الدراسية واعتماد أحدث الأساليب التعليمية، حيث تسعى هذه الجامعات إلى توفير بيئة تعليمية تتميز بالتقنيات الحديثة والتفاعل الفعال.

شراكات دولية

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تسعى إلى تحقيق مستويات دولية من خلال إقامة شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، موضحًا أن هذه الشراكات تمثل جسرًا يربط الطلاب بتجارب تعلم عالمية، مما يسهم في توسيع آفاقهم التعليمية وتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل العالمي.

أهمية الجامعات الأهلية

ركيزة تعليمية متينة:

تسعى الجامعات الأهلية لبناء ركيزة تعليمية متينة تعتمد على معايير الجودة الدولية، مما يضمن تأهيل الطلاب للمنافسة في ساحة العمل العالمية.

توفير برامج حديثة:

يتم تصميم البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات السوق، مع التركيز على التخصصات العلمية الحديثة والمطلوبة في عصر التكنولوجيا.

البرامج والتخصصات:

تنوع الاختيارات:

تقدم الجامعات الأهلية مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، مما يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتناسب مع شغفهم واهتماماتهم.

التركيز على التخصصات الحديثة:

تشجع هذه الجامعات على تقديم التخصصات التي تعكس التطورات في العلوم والتكنولوجيا وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات الأهلية في الوقت الحالي تعتبر من أبرز الركائز في ميدان التعليم العالي، حيث تسعى جاهدة لتوفير تجربة تعليمية متقدمة تمهد الطريق أمام الطلاب للانخراط بفاعلية في سوق العمل العالمي، حيث تتمحور استراتيجياتها التعليمية حول تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لمواكبة تحولات العصر.

تكامل التدريب العملي والمناهج التطبيقية

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات الأهلية تعتبر مؤسسات تعليمية متقدمة تعتمد على تكامل التدريب العملي والمناهج التطبيقية كجزء أساسي من نهجها التعليمي، وتتيح هذه الاستراتيجية للطلاب فهمًا أعمق للمفاهيم الأكاديمية من خلال تطبيقها عمليًا، مما يعزز تطوير مهاراتهم العملية والتحليلية.

التركيز على التحولات الصناعية

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات الأهلية تواكب التطورات التكنولوجية والتحولات الصناعية، حيث تدمج هذه التحولات في مناهجها الدراسية، مما يتيح للطلاب فرصة التعامل مع التكنولوجيا والابتكار، مما يجعلهم قادرين على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

توفير تجارب عمل دولية

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات الأهلية تضمن أن يحصل الطلاب على تجارب عمل دولية، سواء من خلال برامج تبادل الطلاب أو التعاون مع شركات دولية، مما يعزز فهمهم للسياق العالمي ويمنحهم تجربة قيمة في بيئات عمل دولية.

رفع مستوى مهارات التوظيف

ونوة الدكتور محمد فتح الله، بأن الجامعات الأهلية تهتم بتطوير مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية التي يحتاجونها في سوق العمل، من خلال برامج تطوير القيادة والتواصل وحل المشكلات، ليتم تجهيز الطلاب ليكونوا لا يقهرون في بيئة العمل.

ولفت الخبيرالتربوي، إلى أن الجامعات الأهلية ترسخ دورًا رياديًا في تطوير التعليم العالي، حيث تعتبر تجهيز الطلاب لسوق العمل العالمي من أبرز أهدافها، باعتماد استراتيجيات تعليمية متقدمة وتكامل التدريب العملي، تسعى هذه الجامعات لتميز نخبة الطلاب وتمكينهم من تحقيق نجاح لا مثيل له في مسيرتهم المهنية.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن الجامعات الأهلية تهدف إلى تحقيق النقاط التالية:

تحسين جودة التعليم العالي في مصر:

من خلال الاعتماد على معايير الجودة الدولية، وتوفير البرامج التعليمية الحديثة، وتدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية.

تلبية متطلبات سوق العمل:

من خلال توفير البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

توسيع فرص التعليم العالي:

من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية.

مزايا الجامعات الأهلية

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات الأهلية تتميز بالعديد من المزايا، من أهمها:

الاعتماد على معايير الجودة الدولية:

حيث تم تصميم الجامعات الأهلية وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وذلك لضمان جودة التعليم الذي تقدمه.

توفير البرامج التعليمية الحديثة:

تقدم الجامعات الأهلية مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الحديثة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

التدريب على أحدث الأساليب التعليمية:

يتم تدريب المعلمين في الجامعات الأهلية على أحدث الأساليب التعليمية، وذلك لضمان جودة التعليم الذي يقدمونه للطلاب.

توفير فرص تعليمية للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية:

تعتمد الجامعات الأهلية على نظام المنح الدراسية، وذلك لتوفير فرص تعليمية للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية.

تأثير الخريجين

تحقيق التميز:

تسعى الجامعات الأهلية إلى إعداد خريجين متميزين يتمتعون بالمهارات الأكاديمية والعملية الضرورية للنجاح في مختلف المجالات.

سمعة قوية:

يساهم أداء الخريجين في الحياة المهنية في بناء سمعة قوية للجامعة وزيادة جاذبيتها للطلاب المستقبلين.

برامج الجامعات الأهلية

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات الأهلية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في مختلف التخصصات العلمية، من أهمها:

العلوم الهندسية

العلوم الطبية

العلوم الإدارية

العلوم الإنسانية

العلوم الاجتماعية

وتقدم الجامعات الأهلية أيضًا مجموعة من البرامج التعليمية المتخصصة، مثل:

برامج البكالوريوس المهني

برامج الماجستير المهني

برامج الدكتوراه المهنية



شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024



كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

أما فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بالفصل الدراسي الثاني 2023، فيعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحتسب من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهي 70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.