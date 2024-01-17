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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أبو نسب" يواصل تصدره إيرادات موسم إجازة منتصف العام الدراسي

أبو نسب
أبو نسب

يواصل فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام تصدر إيرادات موسم إجازة منتصف العام الدراسى، بعدما وصلت إيراداته إلى 36 مليوناً و 450 ألف جنيه خلال أربعة أسابيع عرض إذ انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 21 ديسمبر الماضى.

ويحقق "أبو نسب" نجاحاً كبيراً فى دور العرض العربية وكذلك حول العالم، حيث تصدر الفيلم شباك التذاكر فى السعودية منذ طرحه، كما تم مد العروض للأسبوع الرابع فى دور العرض حول العام نظراً للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.

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