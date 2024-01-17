شاومينج كان في انتظارها| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال “خيال” يثير الجدل

انطلقت اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعدد من المحافظات أبرزها “القليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والغربية، وبورسعيد، وقنا، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وبني سويف” ، وذلك حسب الجداول المعلنة من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية .

شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات

ومع بداية توزيع اوراق الأسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم ، ناشد جروب شاومينج على تطبيق تليجرام طلاب الشهادة الإعدادية الموجودين حاليا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بسرعة تصوير الامتحان وإرساله.

وقال شاومينج في رسالة للطلاب الموجودين الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 : صور الامتحان بتاعك تصوير واضح مع ذكر اسم المحافظة وابعت هنا علشان تستلم الحل.

وبالفعل نجح شاومينج في الحصول على صور امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمختلف المحافظات ، ونشرها عبر تليجرام ، ثم بدأ في نشر الإجابات تباعا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

وأدى الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم ، امتحان اللغة العربية والخط و الإملاء من الساعة ٩ : ١١.٣٠ ، وامتحان التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية) من الساعة ١٢ : ١.٣٠

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بالقاهرة ، ٢٠١٢٨٩ طالب وطالبة داخل ٧٧٧ لجنة ، بالإضافة لـ ٢٨ حالة يؤدون الإمتحان بمستشفى (٥٧٣٥٧) ، ٨١ صم ، ٥٧مكفوفين ، ويبلغ عدد طلبة الإعدادية المهنية ٤١٣، بينما يبلغ عدد طلبة الإعدادية الرياضية عددهم ١٢٣ ، طلبة الدمج ٣٠٢٩.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهرة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المنعقدة في مدرسة العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى ، ومدرسة النصر الرسمية للغات بإدراة باب الشعرية

واطمأن محافظ القاهرة من الطلاب على سهولة مستوى الامتحان، حيث أكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم يشمل جميع أجزاء المنهج .

وأوصى محافظ القاهرة بتهيئة مناخ تربوى للطلبة في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، لتأدية الامتحانات ، وأشار إلى ضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للإطمئنان على الطلبة .

جمع كلمة خيال

وكان جمع كلمة خيال .. سؤال قد حير طلاب الشهادة الإعدادية 2024 اليوم في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

وجاء سؤال جمع كلمة خيال في الجزء الخاص بالقراءة في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم ، حيث تحدثت قطعة القراءة عن الاختراعات الحديثة التي كانت في بدايتها مجرد خيال عابر ، وطلب واضع سؤال جمع كلمة خيال من الطالب في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، اختيار الاجابة الصحيحة من بين 4 إجابات هي : خيول - خيالة - أخيلة - أخوال.

وبالتواصل مع عدد من معلمي اللغة العربية ، علم موقع صدى البلد أن الإجابة الصحيحة لسؤال جمع كلمة خيال الذي جاء في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأربعاء ، هي : أخيلة

آراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم

وتابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، التي انطلقت اليوم، الأربعاء، في عدد كبير من المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي بدأوا اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية في محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والمنيا والإسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية الذي أدوه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط في محافظة القاهرة، وفي المجمل كان امتحانا جيدا.

أما عن امتحان الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، فقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ما عدا الأجزاء الخاصة بالنحو، حيث كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير - على حد قولهم.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنه بالنسبة لـ امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، فقد أكد الطلاب أيضا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا التعبير كان غير متوقع، كما جاء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الفيوم والبحيرة بحسب كلام الطلاب سهل ومباشر دون رصد أي شكاوى خاصة بمستوى الامتحان.

وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى أول امتحان في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدين أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على نفسيتهم في باقي الامتحانات القادمة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

واستقبلت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم ، 200 ألف و85 طالبا لآداء امتحان اللغة العربية ، داخل 698 لجنة امتحانية.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، بمدارس ( العجوزة الثانوية الإعدادية للبنات بحى العجوزة ) و ( هشام شتا الإعدادية بنات ) بحى العمرانية.

وأكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.



امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالاسكندرية في 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وفق الجداول المعلنة وسط حالة من الانضباط والالتزام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقام الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بمدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك

وأشاد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بإنضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالاسماعيلية

أجري محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، جولة تفقدية على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالاسماعيلية ، المنعقدة في مدرسة الشهيد عمرو وهيب الاعدادية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية والتي تضم لجنة الإعلام الرسمية المتميزة للغات ، ومدرسة الطائف الرسمية للغات

وأطمأن محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقه الامتحانيه.



وأكد محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية علي تحقيق الانضباط بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024