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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات والواردات: إعداد خطة استراتيجية لتعزيز تواجد المنتج المصري في دول إفريقيا

صدى البلد

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أهمية اعداد خطة استراتيجية واضحة تعمل على تعزيز تواجد المنتج المصري في الدول الافريقية ودعم شتى مجالات التعاون بدول القارة، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع قيادات شركة جسور وممثلي قطاع التمثيل التجاري المصري وعدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لتعظيم الاستفادة من شركه جسور في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم حجم الصادرات المصرية للدول الافريقية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن ذلك يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة الفنية الخاصة بتعظيم تجارة الترانزيت و إعادة التصدير بشأن وضع استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وضرورة اقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا باستغلال الأصول المملوكة لشركة جسور النصر للتصدير والاستيراد، وتأكيد وزير التجارة والصناعة على ضرورة تكاتف جميع أذرع الوزارة من اجل دراسة جميع المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وبناء على الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية
من جانبه أوضح د. وائل يوسف العضو المنتدب لشركة جسور النصر للتصدير والاستيراد أن الشركة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات التسويق والوساطة والترويج للصادرات المصرية لتعزيز حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن ذلك يأتي باستخدام أصول الشركة المنتشرة حول العالم وباستخدام التكنولوجية المتطورة للتسويق للصادرات المصرية في المراكز التجارية العالمية مستعرضا خريطة أفرع الشركة في العالم وبصفة خاصة في القارة الافريقية، والتي تضمن التواجد في أبرز الأسواق الافريقية، للوصول بالمنتجات المصرية الى دول القارة حتى الدول الحبيسة منها لزيادة حجم الصادرات المصرية. 
وقدم د. عمرو الكيلاني المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري المصري عرضاً تقديمياً لقطاع التمثيل التجاري الذي يعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية. 
وذكر أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد، 
واستعرض رؤساء المجالس التصديرية وممثليها المشكلات والعقبات التي تواجههم خلال عملية التصدير الى افريقيا حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية الوقوف على سبل تذليل تلك العقبات وإيجاد الحلول المناسبة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لهذا الشأن.
 

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