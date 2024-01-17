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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المواطنة واحترام الآخر في نقاشات برنامج تعزيز القيم بالمنيا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهدت قرية إبوان بمركز مطاي مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، والذي يقام برعاية وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة المنيا.

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "دور العبادة ودعم قيم التسامح" استهل خلالها د. محمد عبد الظاهر حديثه موضحا أثر العبادة في تطهير الذات وبناء الشباب نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا، كونها تدريبا عمليا على الإخلاص والإتقان، يجعل الإنسان يشعر بقيمته الإنسانية ويزيد من قدره.

من جهته أشار د. محمد عبد المطلب إلى ضرورة أن يتسق السلوك الخارجي للفرد مع قيمه ومبادئه الحياتية، لتحقيق التكامل بين مكونات الشخصية.
واختتم د. أمجد سيد الندوة مؤكدا على تربية النشء على حسن إتقان العبادة وإتقان العمل والتحلي بالمباديء الطيبة منذ الصغر، الأمر الذي يسهم في إعلاء الخلق الإنساني لدى البشر.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة د. رانيا عليوة، أقيمت ورشة أشغال فنية لعمل مفارش وحقائب بالخيوط الملونة ضمن نشاط نادي المرأة.
واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر، بعنوان "كلنا واحد" إخراج محمد حسن.

تنظم قصور الثقافة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، ومؤسسة مصر الخير، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

الفعاليات الثقافية والفنية برنامج تعزيز وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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