أخيرا| سامسونج تطلق هاتف S24 .. بسعر أقل من iPhone 15 بكتير

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 في حدث Galaxy Unpacked مع هاتفين آخرين Samsung Galaxy S24 Ultra و Samsung Galaxy S24 Plus.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24

يتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X قياس 6.2 بوصة بدقة 1080 x 2340 بكسل وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 3.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400 ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 8K. بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل Samsung Galaxy S24 Ultra بنظام التشغيل Android 14.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بطارية بسعة 4000 مللي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة لإزالة، وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.



سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra من 800 دولار أمريكي.