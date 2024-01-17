الداخلية تعلن مصرع أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمة للشرطة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، سبق اتهامهما فى عدد كبير من القضايا ما بين "مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – قتل - استعراض قوة"، ومحكوم على أحدهما بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - شروع فى قتل – مخدرات – سرقة بالإكراه"، والآخر بالسجن المشدد فى قضايا "مخدرات – سلاح نارى" ، والمتهمان فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه خفيرين نظاميين، ما أسفر عن استشهادهما أثناء قيامهما باستيقافهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة آخر بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

تم استهدافهما بمكان اختبائهما بنطاق محافظة الدقهلية، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على “2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية”.

كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.