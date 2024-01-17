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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون العسكري.. وزير دفاع النيجر يكشف تفاصيل زيارته إلى روسيا

وزير دفاع النيجر
وزير دفاع النيجر

قال وزير دفاع النيجر ساليفو مودي، اليوم الأربعاء، إن خروج القوات الفرنسية من النيجر له أثر إيجابي على الحرب ضد الإرهاب.

وأعلن وزير دفاع النيجر في تصريحات له خلال زيارته إلى روسيا، أنه قريبا جدا سنحدد الخطوط العريضة للوجود العسكري لشركائنا الحاضرين في النيجر.

وأضاف مودي: "زيارتنا إلى روسيا تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي والدفاع والأمن"، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة هو إنشاء قنوات تواصل وتحديد المجالات التي سنعمل عليها.

وحول التعاون العسكري مع روسيا، قال إن الأمور تجري بسرعة وقد اتفقنا على مشاريع مشتركة ستبدأ أنشطتها قريبا في مجال تعزيز قدرات قواتنا.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك، خلال اجتماع في موسكو مع رئيس وزراء النيجر علي لامين زين، إن الجانب الروسي مهتم بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وحجم التجارة مع النيجر.

ووفقا لأوفرشوك، فإن روسيا تعتبر النيجر "دولة صديقة أقيمت معها علاقات بناءة متبادلة المنفعة لفترة طويلة"، بحسب ما أورته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي أن هناك حاجة إلى خطوات مشتركة لتطوير الشراكة في مجال الطاقة وعدد من المجالات الأخرى.

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النيجر القوات الفرنسية ساليفو مودي وزير دفاع النيجر روسيا

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