قابيل وهابيل.. جنايات المحلة تحيل عاطلا وزميله أنهيا حياة شقيق الأول إلى المفتي

قضت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار ضياء الدين أبو الوفا، بإحالة أوراق عاطل وزميله أنهيا حياه شقيق الأول باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية، وربطه بواسطة حبل وتوثيقه في قاع مياه بحر شبين، أحد مصارف نهر النيل، إلى فضيلة المفتي لإعدامهما واستكمال باقي الإجراءات الجنائية في حقهما، ونظر الحكم في جلسة 14 فبراير القادم.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق شهاب، معاون النيابة العامة لثاني المحلة، وجهت عرضا كاملا حول سرد وقائع الجريمة باتفاق شقيق الضحية مع زميله على استدراج الشاب الضحية داخل مركبة التوك توك عقب سهرة خاصة داخل مخزن المتهم الأول، وطعنه عدة طعنات بالرقبة والفقرات العنقية، وربطه بالحبال انتقاما وطمعا في أموال خاصه بوالدهما، وإلقائه في قاع مياه أحد المجاري المائية بمياه نهر النيل.

كما طالبت النيابة في المرافعة بتحقيق أقصى درجات العقوبة دون الرأفة، لارتكاب المتهمين أركان الجريمة مع سبق الإصرار والترصد بإعدامهما، كون شقيق الضحية طوعت له نفسه إنهاء حياته بالاشتراك مع زميله في الظلام الدامس وإلقاء جسده مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد بطمس ملامح جسده في مياه بحر شبين.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية ملقى بضفاف مياه ترعة بحر شبين بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة للشاب حسن جمال أحمد، 21 سنة، وتم التحفظ على الجثمان بمعرفة الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المتهم الأول ويدعى أحمد جمال أحمد، شقيق الضحية، بالاشتراك مع صديقه مصطفى عزام عرفة، بواسطة استخدام سلاح أبيض وسلاح ناري وأدوات بندقية خرطوش والحبل بسبب خلافات مادية.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة الشنعاء، وتم اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لتوافر أركان القتل العمد وسبق الإصرار والترصد على إنهاء حياة الضحية المشار إليها.