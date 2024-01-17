مفاجأة مدوية بشأن موعد اكتشاف الصين لـ فيروس كورونا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه قام باحثون في الصين باكتشاف فيروس كورونا قبل أسبوعين من إعلان بكين تفشي المرض للعالم.

وأوضحت الصحيفة الامريكية، أن الصينيين قاموا بتسلسل الفيروس في 28 ديسمبر 2019، عندما وصفوا علنا تفشي المرض في مدينة ووهان بأنه “التهاب رئوي مجهول المصدر”.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن الصين لم تقدم أي تفاصيل عن الفيروس إلى منظمة الصحة العالمية حتى 11 يناير.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال اليوم الأربعاء، إن مصطلح “المرض X” موجود منذ فترة طويلة، فمن الضروري أن تكون مستعدا لزيادة في مرض جديد سيحدث بطريقة أو بأخرى.

وقال جيبريسوس، في جلسة نقاش بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “يحظى “المرض X” بالكثير من الاهتمام ... لكن هذا ليس ابتكارا، فقد استخدمنا هذا المصطلح لأول مرة في عام 2018... هناك أمراض غير معروفة قد تظهر، والسؤال هو متى”.