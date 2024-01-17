بيان عاجل من الحوثيين بشأن قصف السفن الأمريكية والبريطانية

قال القيادي في جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، نصر الدين عامر، إن الحوثي تعتبر أي سفينة أمريكية أو بريطانية هدفا مشروعا وتعتزم مواصلة هجماتها.

وذكر عامر، في مقابلة مع صحيفة “كورييري” الإيطالية، أن الهجوم على سفينة أمريكية في البحر الأحمر كان ردا على ضربات أمريكا وبريطانيا.

وأضاف: “إذا كان الحوثيون في السابق سيهاجمون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، فمع بدء هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، أصبحت سفنهم العسكرية والمدنية أهدافًا مشروعة".

وشدد عامر على أن الحصار المحتمل على اليمن لن يمثل مشكلة لإمدادات الأسلحة من إيران، لأنها يتم إنتاجها في اليمن.

وفي هذا الصدد، وصف الادعاء بأن الحوثيين يحصلون على أسلحة من إيران بأنه كاذب.

وقال القيادي في جماعة أنصار الله: "لدينا هدفان: دعم الفلسطينيين والانتقام من الأمريكيين والبريطانيين.. ولذلك، سنواصل منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل، وسنضرب أيضا الأمريكيين والبريطانيين".