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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام إسرائيلي: جنود من قوات الاحتياط رفضوا المشاركة في حرب غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، يفيد بأن  إعلاما إسرائيليا أكد أن عددا من جنود قوات الاحتياط والجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل  قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن نحو 20 صاروخا أسقطت في الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى.

 

إعلام إسرائيلي قوات الاحتياط والجيش قطاع غزة لبنان

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