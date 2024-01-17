إعلام إسرائيلي: جنود من قوات الاحتياط رفضوا المشاركة في حرب غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، يفيد بأن إعلاما إسرائيليا أكد أن عددا من جنود قوات الاحتياط والجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن نحو 20 صاروخا أسقطت في الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى.