محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام اليونان الجديد سبل دعم التعاون المشترك

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف عمق العلاقات المصرية اليونانية بصفة عامة، ومع مدينة الإسكندرية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك الآثار اليونانية التي تذخر بها المدينة، مثل المتحف اليوناني الروماني، والذي أعيد افتتاحه منذ عدة أشهر.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم /الأربعاء/، مع قنصل عام اليونان الجديد بالإسكندرية يوانيس بيراجاكيس؛ حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



ورحب المحافظ بقنصل عام اليونان، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوها بحرص المحافظة على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال السياحي، بالإضافة إلى تذليل أي تحديات قد تواجهها القنصلية أو الجالية اليونانية في الإسكندرية.



ومن جهته، قال قنصل اليونان "أشعر وكأني في وطني منذ قدومى إلى الإسكندرية"، منوها بأن الإسكندرية هي مقصد دائم لجميع اليونانيين.



وأشاد بالتواصل المتبادل بين مصر واليونان على مستوى قيادات البلدين، مؤكدا تقدير بلاده للدور الريادي الذي تقوم به مصر لضمان الاستقرار في المنطقة.