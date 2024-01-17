من جنوب لبنان.. كتائب القسام تقصف إسرائيل بـ 20 صاروخًا

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، قصف ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام، استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ووقوعها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واضافت: “تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جندي صهيوني يعتلي إحدى الآليات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وأكدت: “دمرنا ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105 على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة”.