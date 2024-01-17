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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخل المستشفى.. الملك تشارلز الثالث يخضع لإجراء طبي

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، خضع لإجراء طبي ولن يؤدي واجبات عامة مؤقتا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال قصر باكنجهام في بيان: “حالة جلالة الملك حميدة وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية”.

وتم تحديد أن خطابات الملك العامة سيتم تأجيلها لفترة قصيرة من التعافي من علاج يتعلق بتضخم البروستاتا.

وتشهد العائلة المالكة البريطانية حاليًا توترًا جديدًا بين الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز، وذلك بسبب رغبة الأمير ويليام في المزيد من السلطة والنفوذ في وظيفته كوارث ولي العهد.

ووفقًا لما ذكرته مجلة "ذا ديلي بيست"، يوجد توتر بين الأمير ويليام والملك تشارلز بشأن مدى السيطرة التي يتمتع بها الأمير ويليام في دوره كوريث ولي العهد.

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا

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