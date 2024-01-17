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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن مواجهات على 8 جبهات

إسرائيل
إسرائيل

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن اليوم التالي للحرب”، حيث لم تهزم حماس بعد.

وأضاف هنجبي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: “نحن نتعامل مع حملة متعددة الجبهات تشمل ثماني ساحات.. الساحة الرئيسية: المعركة في غزة. والثانية هي الساحة الشمالية، والتي يمكن أن تتطور إلى حرب. والثالثة في اليمن. والرابعة هي الحملة في سوريا. والخامسة هي العراق، الذي يشارك في الحملة من خلال الميليشيات.. السادسة هو جوش. السابع حول العالم، هناك جهود لضرب أهداف إسرائيلية ويهودية. والثامن هو إيران، مولد كل الساحات الأخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

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وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".

حماس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل

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