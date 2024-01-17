انفعالي وقراراته خاطئة.. فرج عامر يحذر من حكم مباراة مصر وغانا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على حكم مباراة مصر غانا في أمم أفريقيا.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”، "مصر اعترضت على حكم مباراتها القادمة أمام غانا في بطولة أمم أفريقيا غدا".

وأضاف رئيس نادي سموحة، “مصر قالت إن اوتشو الحكم الجابوني قليل الخبرة، وعصبي جدا، وقراراته انفعالية، وسبق أن اتخذ قرارات خاطئة في مباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وأهم قراراته الخاطئة عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح كهربا، وإلغاء هدف صحيح لصالح كهربا أيضا”.

يذكر أن منتخب مصر يخوض غدا، الخميس، ثاني مواجهاته بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب غانا، وذلك بعدما تعادل في أولى مبارياته إيجابيا 2 / 2 أمام منتخب موزمبيق.