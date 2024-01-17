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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

142680 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية.. غدا

صدى البلد

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة، اعتبارا من غد الخميس. 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلي أنه من المقرر أن يؤدي 142680 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء في الفترة الاولي والفترة الثانية مادة التربية الدينية موزعين علي 795 لجنة علي مستوي الادارات التعليمية.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line مع مديري عموم الادارات التعليمية للاطمئنان علي الانتهاء من تجهيزات لجان الشهادة الإعدادية وشدد علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع باهتمام جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكدا أن الامتحانات العامة أمن قومي، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد ، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط .

وشدد وكيل الوزارة علي تنفيذ كافة التعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان في المواعيد المحددة والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، مشددا على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة.

كما شدد وكيل الوزارة علي توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة لها وعدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه.

وشدد علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

في ذات السياق أكد وكيل الوزارة علي الالتزام بجميع التعليمات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، مشيرا الي انه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التامين الصحي للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

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