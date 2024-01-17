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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة بعدة مراكز بالدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، عن تنفيذ الوحدات المحلية بعدة مراكز حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن الدولة، بكامل أجهزتها، تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.


ففي مركز المطرية، جرت إزالة "شدة خشبية" بالجسر الواقي على مساحه 85 مترا مربعا، كما جرى إيقاف حالة بناء مخالف دور أول علوى بارض سعده بالجسر الواقى على مساحه 120 مترا مربعا، بجانب إزالة سمل بالطوب الابيض على مساحه 85 مترا مربعا بأرض الحاجة عائشة بالجسر الواقي، وكذلك إزالة سمل بالطوب الابيض على مساحه 75 مترا مربعا على أرض حمزة الريس بالجسر الواقى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينة المنزلة، جرت إزالة أعمده خرسانية مخالفة بالدور الثالث علوي بقرية الطوابرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة على مساحة 100 متر ربع، بجانب إيقاف وإزالة شدة خشبية تمهيدا لصب الدور الأرضي، وأيضا إزالة أعمدة وحوائط مخالفة على مساحه 100 متر مربع بقرية الدقانوة الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة. وفي منية النصر، جرت إزالة 4 مقابر تقام بالمخالفة في نطاق قرية منشاه الجمال حيث تمت الازالة علي الفور.

وفي مركز السنبلاوين، جرت إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية الشرفا التابعة للوحدة القروية ببرقين خارج الحيز العمراني، وذلك بـ"تعلية" على مبنى بالدبش قديم بطول 5 أمتار وارتفاع واحد متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف، كما جرت إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية كفر بدوي التابعة للوحدة القروية بالحصاينة لمبنى عبارة عن سور مبنى مخالف بطول 10 أمتار وارتفاع 2 متر مخالفا بذلك قانون البناء 119 لسنة 2008 وتمت الإزالة على نفقة المخالف .

وفي مركز ومدينة نبروة، جرت متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

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