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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.. راجع إجاباتك

نموذج إجابة امتحان
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي

نشر حسام علاء معلم لغة عربية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي القاهرة.

وأكد نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي القاهرة، أنه في الأسئلة المقالية تقيل الإجابة الصحيحة الموافقة لنموذج الإجابة بأسلوب الطالب.

وأوضح نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي القاهرة، أن سؤال التعبير الإبداعي عليه 5 درجات، وسؤال التعبير الوظيفي عليه درجتين، مشيرا إلى أنه يراعى في تقدير التعبير وضوح الفكرة وتنظيمها وصحة الأسلوب وجماله والالتزام بالقواعد النحوية والإملائية.

جمع كلمة خيال في  نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي القاهرة 

وحسم نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي القاهرة ، الجدل المثار بشأن جمع كلمة خيال الذي كان مطلوبا في سؤال القراءة

حيث أكد نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي القاهرة ، أن جمع كلمة خيال هو أخيلة ، مشيرا إلى أن هذا السؤال عليه درجة واحدة .

وأشار نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي القاهرة إلى أن سؤال القراءة عليه 3 درجات وسؤال القراءة المتحررة المحتوى عليه 3 درجات

وأوضح نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي القاهرة ، أن سؤال النحو عليه 10 درجات وسؤال خط عليه درجتان ، وسؤال الإملاء عليه درجتان ويحتسب الخطأ فيه بنصف درجة ولا يتحتسب الخطأ المكرر

جدير بالذكر أن جمع كلمة خيال .. كان سؤالا محيرا لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 اليوم في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

حيث جاء سؤال جمع كلمة خيال في الجزء الخاص بالقراءة في امتحان اللغة العربية الذي اداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم  ، حيث تحدثت قطعة القراءة عن الاختراعات الحديثة التي كانت في بدايتها مجرد خيال عابر .

وطلب واضع سؤال جمع كلمة خيال من الطالب في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، اختيار الإجابة الصحيحة من بين 4 إجابات هي : خيول - خيالة - أخيلة - أخوال.

وبالتواصل مع عدد من معلمي اللغة العربية ، علم موقع صدى البلد أن الإجابة الصحيحة لسؤال جمع كلمة خيال إلى جاء في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأربعاء ، هي : أخيلة.

 

 نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجيزة

ونشر معلم اللغة العربية حسام علاء أيضا ، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجيزة ، والذي حسم فيه الجدل المثار بشكان شكاوى صعوبة سؤال النحو.

حيث أكد نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجيزة ، أن كل جزئيات سؤال النحو في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي جاءت من الكتاب المدرسي ، وذكر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجيزة ارقام الصفحات الموجود بها كل جزء في سؤال النحو بالكتاب المدرسي.

وذكر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجيزة ، أنه في سؤال الخط إذا ترك الطالب سؤال الخط يكتب المقدر متروك والدرجة صفر.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية إجابة امتحان اللغة العربية اللغة العربية القاهرة الثالث الإعدادي نموذج إجابة

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