عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في غزة

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء، إن أوروبا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز قدراتها الدفاعية.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة، مؤكداً أن أمن إسرائيل والمنطقة سيتحقق بحل الدولتين.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه لا بد من العمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق،  من استمرار إسرائيل في شن هجمات عسكرية غير دقيقة بما يكفي في قطاع غزة، ما يطرح خطرًا على أمنها على المدى الطويل.

وحسب “روسيا اليوم”، جدد ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا “ إلى أن بلاده ستواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".

جاءت تصريحات ماكرون، في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن باريس قررت عدم الانضمام إلى الضربات ضد الحوثيين لتجنب التصعيد.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا تتحرك منذ الأيام الأولى لاندلاع التوتر لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد أن الحرب الروسية في أوكرانيا هي الخطر الأكبر على فرنسا وأوروبا، لافتًا إلى أنه سيزور أوكرانيا الشهر المقبل وستواصل باريس دعمها في جميع المجالات.

إطلاق النار استمرار الحرب الروسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدبلوماسية الحرب الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

رسميا.. أمريكا تعلن إعادة إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية

مسئول أمريكي كبير: واشنطن تصنف الحوثيين في اليمن إرهابيين عالميين

الاتحاد الأفريقي يعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

صندوق الاستثمار الفلسطيني يكشف عن المبلغ الذي يحتاجه من أجل إعمار غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أنهى حياة 9 في طولكرم ونابلس

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان

ماكرون يكشف سبب عدم انضمام باريس إلى الضربات ضد الحوثيين

أمين الأمم المتحدة لـ بلينكن: نريد إنهاء الأزمة في غزة وتنفيذ حل الدولتين

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين محامين

الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بإستاد القاهرة |شاهد

سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ