الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء، إن أوروبا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز قدراتها الدفاعية.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة، مؤكداً أن أمن إسرائيل والمنطقة سيتحقق بحل الدولتين.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه لا بد من العمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، من استمرار إسرائيل في شن هجمات عسكرية غير دقيقة بما يكفي في قطاع غزة، ما يطرح خطرًا على أمنها على المدى الطويل.

وحسب “روسيا اليوم”، جدد ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا “ إلى أن بلاده ستواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".

جاءت تصريحات ماكرون، في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن باريس قررت عدم الانضمام إلى الضربات ضد الحوثيين لتجنب التصعيد.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا تتحرك منذ الأيام الأولى لاندلاع التوتر لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد أن الحرب الروسية في أوكرانيا هي الخطر الأكبر على فرنسا وأوروبا، لافتًا إلى أنه سيزور أوكرانيا الشهر المقبل وستواصل باريس دعمها في جميع المجالات.