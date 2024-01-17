حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

حالة من الحزن الشديد يعيشها اهالي منشاة دهشور في مدينة البدرشين عقب مصرع ٣ من ابنائها اثر سقوط سيارة بهم في ترعة المريوطية.

وشيع الاهالي جنازة الشباب الثلاثة وسط صرخات اسرهم وحزن ذويهم خاصة لما كانوا يتمتعون به من حسن الخلق والاحترام بحسب ما قاله اهالي البلدة.

وسقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية في المسافة بين أبو صير والعزيزية بالبدرشين وتم سحب السيارة بالاوناش ا وتبين مصرع ٣ من مستقليها وهم هشام سعيد فتيح ٢٧ سنة ومحى الدين على محمود ٢٤ سنة ومحمد ناصر شهاب ٢٤ سنة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة وانقاذ شخصين مصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم و بالبحث عن 3 مفقودين تم انتشال جثامينهم من الترعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.