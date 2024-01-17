عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

المتوفون
المتوفون

حالة من الحزن الشديد يعيشها اهالي منشاة دهشور في مدينة البدرشين عقب مصرع ٣ من ابنائها اثر سقوط سيارة بهم في ترعة المريوطية. 

وشيع الاهالي جنازة الشباب الثلاثة وسط صرخات اسرهم وحزن ذويهم خاصة لما كانوا يتمتعون به من حسن الخلق والاحترام بحسب ما قاله اهالي البلدة. 

وسقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية في المسافة بين أبو صير والعزيزية بالبدرشين وتم سحب السيارة بالاوناش ا وتبين مصرع ٣ من مستقليها وهم هشام سعيد فتيح ٢٧ سنة ومحى الدين على محمود ٢٤ سنة ومحمد ناصر شهاب ٢٤ سنة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة وانقاذ شخصين مصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم و بالبحث عن 3 مفقودين تم انتشال جثامينهم من الترعة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع ٣ زينة الشباب البدرشين ترعة المريوطية المريوطية منشأة دهشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

شاهد.. كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل بسبب أعمال الكوبري الجديد

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

صعقتهم كابلات كهرباء.. مصرع وإصابة 4 سقطت سيارتهم في حفرة بالجيزة

بتعامل أمك وحش ليه.. بائع عطور يق.تل ابن عمته لدفاعه عن والدته

ذبـ.ح كلبا وسط الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على شاب روع المواطنين

استغاثت بشقيقها من زوجها فتخلص منه.. تفاصيل جريمة الطالبية

جريمة بدون جثة.. هل يكفي الاعتراف لإدانة الزوجة والعشيق في قت.ل الزوج ببدر؟

غموض يحيط بسقوط شاب سوداني من الطابق السادس بالعجوزة

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين محامين

الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بإستاد القاهرة |شاهد

سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ