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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ري الشرقية تطهر 2700 كيلو متر ترع في 2023

تطهير الترع
تطهير الترع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مشروعات الري من خلال اطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لما يقدمه من ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية.

ومن جانبه استعرض المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية تقريراً عن إنجازات عام 2023 وتمت الإشارة إلى انه تم الانتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بإجمإلى أطوال 2700 كيلو متر وبتكلفة مإلىة 47 مليون جنيه لضمان نظافة المجاري المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع.

كما تم تطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بتكلفة 15 مليون جنيه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بالمحافظة بما يمثل ثلث الحصة المائة بالإضافة إلى الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 106 محطة بنطاق المحافظة والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للبوابات والافمام والحجوزات على المجاري المائية لحسن توزيع المياه والتحكم بها وتنظيم المناوبات بجانب إنهاء أعمال الصيانة لمحطات الرفع والصرف قبل بدء موسم أقصى الاحتياجات.

وتم دخول عدد 13 محطة خلط وسيط الخدمة لحسم شكاوي ضعف وصول مياه الري لمراكز شمال الشرقية (أولاد صقر – كفر صقر- الحسينية) من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وإحلال وتجديد كوبري سيارات على بحر فاقوس بتكلفة 6 مليون جنيه وإحلال وتجديد كوبري ك 5 على ترعة سالم بتكلفة 6 مليون جنيه وإحلال وتجديد 8 كباري على الترع ضمن مباردة حياه كريمة بمركز الحسينية.

كما تم إحلال وتجديد عدد من الكباري بدائرة الإدارة العامة لري شرق الشرقية بهندسة ( منيا القمح – ههيا ) بتكلفة 11 مليون جنيه وإحلال وتجديد عدد 8 كباري بدائرة إدارة التوسع الافقي بشرق الدلتا بتكلفة 24 مليون و 500 ألف جنيه والانتهاء من تأهيل 95 ترعة وجاري استكمال تأهيل 141 ترعة بإجمإلى اطوال 508 كم وبتكلفة مليار و 785 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 81 %.

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وتم الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء من خلال متابعة خرائط الأمطار والسيول لتخفيض المياه بالمجاري المائية والترع والمصارف حتى يمكن استيعاب أي امطار متوقعة بالإضافة لتجهيز المعدات اللازمة وتشكيل غرف عمليات للطوارئ وتطهير التغطيات والسحارات واجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الرفع والصرف.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل عدد 36 ترعة بمركز الحسينية بإجمإلى أطوال 106 كم وبتكلفة 470 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 81 % بالإضافة إلى الانتهاء من احلال وتجديد 15 كوبري على الترع والمصارف بمركز الحسينية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استهلاك المياه استقبال فصل الشتاء الإدارة المركزية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطاقة المستخدمة المحاصيل الزراعية المجاري المائية المشروع القومى لتاهيل الترع بالشرقية بحر فاقوس إنتاجية الفدان تاهيل الترع تأهيل الترع والمساقى

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